З німецьким фахівцем вже зв'язувались, проте в нього інші плани на майбутнє.

Колишній головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США з футболу.

Як повідомило видання The Athletic, попередні перемовини відбулись через посередників, німецький фахівець ввічливо відмовив у пропозиції. Свою відмову він пояснив тим, що хоче взяти паузу у футболі.

Нагадаємо, головного тренера збірної США Грега Бергалтера звільнили після того, як вона не змогла вийти у плейоф Кубку Америки. Через два роки США разом з Канадою і Мексикою будуть приймати Чемпіонат світу з футболу.

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Юрген Клопп

Ще в кінці літа 2020 року один з найкращих тренерів світу Юрген Клопп заявив, що хоче відпочити від футболу після закінчення контракту з "Ліверпулем". "Я зроблю перерву на рік і задам собі питання: "Чи сумую я за футболом?". Якщо відповідь буде негативною, то Юрген Клопп як тренер закінчився", - казав тоді німецький фахівець.

А в кінці січня цього року Клопп повідомив, що покине клуб після закінчення сезону. Тренер пояснив, що причина рішення – брак енергії. Тоді він уточнив, що вже повідомив про це керівництво клубу.

Німецький фахівець очолив англійський клуб у 2015 році. Під його керівництвом Ліверпуль виграв чемпіонат Англії в сезоні 2019-2020 - уперше з 1990 року. У 2019 році команда виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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