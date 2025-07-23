Українська легкоатлетка заявила, що намагатиметься виправити ситуацію вже до Чемпіонату світу.

Якщо раніше після кожної невдалої спроби взяття висоти українська легкоатлетка Ярослава Магучіх залишалася впевненою у собі, то зараз це почуття зникло - сприйняття змінилося. Хоча при цьому, спортсменка заперечує наявність "панічних настроїв" перед Чемпіонатом світу, який пройде у вересні. Це найбільше змагання в сезоні.

"Так, [змінився настрій], тому що розумію: коли біжу, щось роблю не так. Розумію, що це навіть близько не було до того, щоб перестрибнути. Тому є таке враження", - зізналася вона в коментарі "Суспільне. Спорт".

ЗМІ повідомляє, що минулий літній сезон був найкращим у кар'єрі легкоатлетки, адже тоді їй вдалося виграти золоту медаль на Олімпіаді у Франції та поставити світовий рекорд (2,10 метра). Цього ж року Магучіх лише тричі, з 9 літніх стартів, змогла стрибнути вище 2 метрів.

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За словами Ярослави, останні її результати пов'язані виключно з психологічним налаштуванням. Перед Чемпіонатом світу, який відбудеться в Токіо, вона планує повернутися до своєї форми.

"Думаю, це все в мене в голові. Мені потрібно налаштуватися і повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри", - підсумувала вона.

Інші новини про виступи Ярослави Магучіх

Уперше за три роки Магучіх фінішувала поза подіумом. Це сталося в Лондоні, на черговому етапі Діамантової ліги. Українка посіла четверте місце (результат - 1,93 м).

Раніше УНІАН повідомляв, що дівчині не підкорилася висота в 2,01 метра в Стокгольмі. Це сталося в середині червня - вперше за два роки, коли Магучіх опинилася без золотої медалі.

Її серія перемог тривала 10 етапів - з липня 2023 року.

Водночас, ми розповідали про другу поспіль перемогу Ярослави в командному чемпіонаті Європи.

Змагання Ярослава Магучіх розпочала одразу з висоти в 1.91 м, яку взяла з першої спроби. З першої спроби українка підкорила також висоту в 1.94 м. Водночас над планкою в 1.97 м довелося "повозитися". Але Магучіх підкорила і її - з третьої спроби.

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