Змагання Ярослава Магучіх розпочала одразу з висоти в 1.91 м, яку взяла з першої спроби.

Українка Ярослава Магучіх перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Українська легкоатлетка взяла висоту у 2.00 м. Це її друга поспіль перемога на командному Євро-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I, повідомляє "Суспільне Спорт".

Змагання Ярослава Магучіх розпочала одразу з висоти в 1.91 м. Її спортсменка взяла з першої спроби.

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З першої спроби українка підкорила також висоту в 1.94 м. Водночас планку в 1.97 м вона взяла з третої спроби.

Згодом Магучіх підкорила висоту в 2 метри з першої спроби, достроково забезпечивши собі перемогу. Зазначається, що українка також хотіла взяти висоту в 2.03 метри та встановити світовий рекорд у сезоні, проте з трьох спроб не підкорила її.

"Після виступу Магучіх Україна продовжує перебувати у зоні вильоту з першого дивізіону командного Євро з легкої атлетики, але скоротить відставання від 13-ї Угорщини до 12.5 очок", – додає "Суспільне Спорт" у телеграм-каналі.

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Кілька днів тому на Євро U19 відбувся по-справжньому історичний матч. Збірні Іспанії та Німеччини встановили рекорд по кількості голів. Загалом у ворота обох команд мʼяч відправили 11 разів.

Тим часом до Молдови на чемпіонат з кікбоксингу не пустили майже 200 росіян та білорусів. Серед затриманих були і спортсмени з тимчасово окупованих територій України, додали в МЗС Молдови.

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