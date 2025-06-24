Серед затриманих були і спортсмени з тимчасово окупованих територій України.

До Молдови не пустили 195 іноземних спортсменів, які хотіли потрапити на чемпіонат з кікбоксингу. Більшість з них є росіянами та білорусами, пише NewsMaker.

У МВС Молдови пояснили, що ці спортсмени становлять "підвищений ризик для національної безпеки". За даними відомства, усім їм відмовили у в'їзді в країну.

Зазначається, що 19 осіб зупинили на кордоні. Ще 176 осіб було не допущено до посадки на рейс до Кишинева, де і проходив чемпіонат. Серед затриманих виявилися колишні російські військовослужбовці, а також люди, які пов'язані із силовими структурами РФ.

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У МВС Молдови поділилися, що серед затриманих були і спортсмени з тимчасово окупованих територій України. Це перший випадок, коли Молдова відмовляє у в'їзді громадянам Росії.

"Спортсмени, які беруть участь у змаганнях у Молдові, проходять ретельну перевірку для забезпечення безпеки та цілісності спортивних заходів. Ми й надалі застосовуватимемо всі передбачені законом заходи захисту в умовах підвищених ризиків для безпеки", - йдеться в заяві МВС Молдови.

Російських спортсменів не допустили до зимової Олімпіади-2026

Раніше в Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що російські спортивні команди, серед яких і національна збірна країни з хокею, не допускають до участі в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в Мілані-Кортіні 2026 року. Рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У Reuters зазначили, що невелика кількість російських і білоруських спортсменів брали участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді вони змагалися під "нейтральним" статусом.

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