У комітеті зазначили, що в цьому питанні будуть дотримуватися рекомендації Виконавчої ради від березня 2023 року.

Російські спортивні команди, серед яких і національна збірна країни з хокею, як і раніше, не допускаються до участі в зимових Олімпійських іграх, які мають відбутися в Мілані-Кортіна 2026 року. Такі обмеження діють через санкції, що були запроваджені після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Про це повідомили у Міжнародному олімпійському комітеті, передає Reuters.

"Рекомендація Виконавчої ради МОК від березня 2023 року щодо команд спортсменів з російським паспортом залишається в силі. Вона ґрунтується на тому, що за визначенням група індивідуальних нейтральних спортсменів не може вважатися командою. Ми беремо до уваги, що IIHF (Міжнародна федерація хокею із шайбою - УНІАН) підтвердила, що буде дотримуватися цієї рекомендації", - підкреслили у МОК.

Зазначається, що зимові Олімпійські ігри в Італії триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

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У Reuters нагадали, що невелика кількість російських та білоруських спортсменів брали участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Зазначається, що вони змагалися без національних символів під нейтральним статусом.

Відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань

Також відомо, що у жовтні 2023 року МОК відсторонив Олімпійський комітет Росії за визнання регіональних олімпійських рад окупованих РФ регіонів України, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

"Ця рекомендація (щодо жовтня 2023 року) була зроблена після консультацій з відповідними міжнародними федераціями та іншими зацікавленими сторонами олімпійського руху. Ця позиція відображає призупинення членства Олімпійського комітету Росії через анексію ним регіональних спортивних організацій на території Національного олімпійського комітету України. Такі дії є порушенням Олімпійської хартії, оскільки вони порушують територіальну цілісність НОК України, визнану МОК відповідно до Олімпійської хартії", - пояснили в олімпійському органі.

Водночас нещодавно дзюдоїстам з Білорусі дозволили брати участь у змаганнях під національним прапором. Федерація дзюдо України одразу засудила таке рішення та наголосила, що це є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

"Білорусь, яка сприяла та підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, допоки триває війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інституцій та створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті", - зазначили у федерації.

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