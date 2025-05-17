У Федерації дзюдо України обурені таким рішенням.

Федерація дзюдо України засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань білоруських спортсменів під національним прапором. У федерації заявили, що це є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та ударом по принципах справедливості у спорті.

"Білорусь, яка сприяла та підтримує неспровоковану військову агресію Росії проти України, не може бути представлена на міжнародній спортивній арені під власними національними символами, допоки триває війна в Україні. Така легітимізація агресора підриває довіру до спортивних інституцій та створює небезпечний прецедент подвійних стандартів у світовому спорті", - зазначили у повідомленні.

У федерації наголосили, що розчаровані та обурені таким рішенням. Нині разом з Міністерством молоді та спорту України, а також Національним олімпійським комітетом України організація готує звернення до міжнародних спортивних інституцій.

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"Українське дзюдо стоїть на захисті чесного та справедливого спорту і ніколи не погодиться з тим, щоб країни, які сприяли агресії проти України, були представлені на міжнародній спортивній арені, допоки їхні дії залишаються загрозою для нашої держави та наших громадян", - підсумували у дописі.

Участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Міжнародний олімпійський комітет, а також інші спортивні організації заборонили росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під своїми національними прапорами.

Однак вже у березні цього року новообрана глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі зробила дивну заяву про участь росіян в Олімпіаді. За її словами, вона не планує забороняти країнам брати участь в Олімпійських іграх через міжнародні конфлікти, тому буде обговорювати можливе повернення Росії на Олімпіаду.

Також Ковентрі додала, що вважає "лицемірним" усувати країни через міжнародні конфлікти, коли країни Африки - континенту, звідки вона родом - стикаються з такою ж напруженістю.

Крім того, The Independent повідомляло, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) хоче повернути Росію на міжнародні змагання. За інформацією журналістів, деякі чиновники вважають, що країну взагалі не слід було виганяти.

Водночас посадовці чекають на те, що спершу з позицією щодо повернення РФ виступить Міжнародний олімпійський комітет, а потім Міжнародна федерація хокею, що створить хвилю підтримки для футболу.

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