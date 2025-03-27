Деякі чиновники готові повернути Росію "вже завтра".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) наразі робить кроки до повернення росіян на міжнародні футбольні змагання, пише The Independent. За інформацією джерел видання, деякі чиновники хотіли б зробити це "вже завтра".

"Деякі вважають, що країну взагалі не слід було виганяти. Внутрішній тиск зростає", - зазначає видання.

Як нагадує видання, ФІФА та УЄФА відсторонили Росію після вторгнення в Україну не з моральних міркувань. Цей крок було зроблено, тому що принаймні 12 європейських асоціацій відмовилися проводити з ними матчі.

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Зазвичай за таких обставин, як стверджує одне з джерел, країна, яка відмовляється грати, наражається на більший ризик відсторонення. У цьому випадку УЄФА і ФІФА в кінцевому підсумку повинні були вибрати між виключенням 12 команд або тільки однієї. Це стало питанням "збереження цілісності змагання", тому Росія була, по суті, відсторонена з технічних причин.

При цьому чиновники, які опікуються футболом, очікують, що спочатку з позицією щодо повернення Росії виступить Міжнародний олімпійський комітет, а потім Міжнародна федерація хокею, що створить хвилю підтримки для футболу.

Російські спортсмени на міжнародній арені

Раніше новообрана глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі заявила, що не збирається забороняти країнам брати участь в Олімпійських іграх через війни і відкриє переговори про можливе повернення Росії на Олімпіаду.

Також раніше МОК закликав міжнародні федерації зимових видів спорту допустити російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, щоб вони могли кваліфікуватися на зимову Олімпіаду наступного року.

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