Вона заявила, що вважає "лицемірним" усувати країни від змагань через міжнародні конфлікти.

Новообрана глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в інтерв'ю Sky News заявила, що не збирається забороняти країнам брати участь в Олімпійських іграх через міжнародні конфлікти і відкриє переговори про можливе повернення Росії на Олімпіаду.

"Я думаю, що потрібно враховувати кожну ситуацію. Я б хотіла створити цільову групу, яка спробує розробити політику і керівні принципи, які ми можемо використовувати для ухвалення рішень, коли ми вступаємо в конфлікти", - сказала вона.

Ковентрі заявила, що вважає "лицемірним" усувати країни через міжнародні конфлікти, коли країни Африки - континенту, звідки вона родом - стикаються з аналогічною напруженістю.

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"Є тонкий баланс. Але в кінцевому підсумку я вважаю, що для нашого руху найкраще забезпечити представництво всіх спортсменів", - заявила вона.

Водночас поки неясно, чи означає це, що Росія повернеться на літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

"Ми проведемо це обговорення з колективною групою... з робочою групою", - сказала Ковентрі.

Участь росіян в Олімпіаді

Олімпійський комітет заборонив російській команді брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі через вторгнення Росії в Україну. Водночас російським спортсменам дозволили брати участь в іграх як "окремим нейтральним спортсменам". Це означало, що спортсмени не могли використовувати російські націоналістичні символи, такі як прапор або гімн, або брати участь у деяких церемоніях.

Раніше чинний глава МОК Томас Бах заявив, що поточна стратегія, за якої уряди і спортсмени ототожнюються, не є правильною. Він вважає, що російських спортсменів варто допустити до участі в Олімпійських іграх у 2026 році.

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