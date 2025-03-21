Кірсті Ковентрі здобула перемогу в першому турі.

Олімпійську чемпіонку Кірсті Ковентрі було обрано новим президентом Міжнародного олімпійського комітету. Як пише Fox News, 41-річна Ковентрі, дворазова олімпійська чемпіонка з плавання, стала першою жінкою і першою африканкою, призначеною президентом МОК.

Ковентрі перемогла в першому турі голосування серед семи кандидатів, за яких голосували 97 членів МОК. Іншими претендентами були чотири президенти спортивних керівних органів: Себастьян Кое (легка атлетика), Йоган Еліаш (лижі), Девід Лаппартьєн (велосипед) і Морінарі Ватанабе (гімнастика). Також на посаду претендував принц Йорданії Фейсал аль-Хусейн.

Як зазначає видання, прогнозувалося, що знадобиться кілька турів для обрання кандидата, однак Ковентрі здобула точну більшість у 49 необхідних голосів і отримала восьмирічний мандат, який діятиме до 2033 року.

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Ковентрі була міністром спорту Зімбабве, і колишній президент МОК Томас Бах виступав за те, щоб вона стала його наступницею.

Вона офіційно змінить свого попередника на церемонії передачі повноважень 23 червня, в Олімпійський день, і стане 10-м президентом МОК.

Ковентрі виграла два титули поспіль у плаванні на 200 метрів на спині на Олімпіаді в Афінах 2004 року і в Пекіні чотири роки потому. Вона приєдналася до МОК у 2013 році.

Міжнародний олімпійський комітет - новини

Раніше глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російських спортсменів варто допустити до участі в Олімпійських іграх у 2026 році.

Також виконавча рада МОК хоче повернути бокс у програму Олімпійських Ігор у Лос-Анджелесі 2028 року.

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