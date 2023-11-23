Сергій Лисюк підірвався на міні під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

На фронті в боях за Україну загинув чемпіон Європи і світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк.

Трагічну новину повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Повідомляється, що 12 листопада цього року Сергій Лисюк виконував бойове завдання на Донецькому напрямку і підірвався на міні, після чого потрапив до реанімаційного відділення.

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Лікарі близько 10 днів боролися за життя спортсмена й захисника, але врятувати його не вдалося. Сергій помер 22 листопада.

"Мій оптимістичний і справедливий янголе! Сьогодні ми разом із тобою програли бій за твоє життя. Ні на хвилину не сумніваюся, що ти зробив усе можливе й неможливе, щоб жити! Ти завжди посміхався у відповідь на будь-які труднощі та сміявся в очі небезпеці, завжди був чесним, справедливим і дуже скромним... Ти був моїм чоловіком, другом, братом, моїм життям! Мабуть, на небесах теж потрібно когось захищати, інакше вони б не забрали тебе у нас... Не хочу вірити, що вже не побачу твоєї посмішки. Як і обіцяла, не буду плакати. Я помолюсь і поцілую нашого сина, як ти завжди просив... Люблю тебе безмежно", - написала дружина Олена на своїй сторінці у Фейсбуці.

Сергій Лисюк - заслужений майстер спорту України та шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу. Він також працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

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