Іспанцям вдалося подолати груповий раунд континентальної першості без втрат очок.

Матч між збірними Іспанії та Німеччини в півфіналі юніорського чемпіонату Європи-2025 став найрезультативнішим в історії Євро U19. Загалом командам вдалося забити 11 голів, повідомляє УЄФА.

За результатами матчу збірна Іспанії обіграла команду Німеччини з рахунком 6:5. Іспанцям вдалося подолати груповий раунд континентальної першості без втрат очок, здобувши три перемоги і посівши перше місце в турнірній таблиці.

Цікаво те, що до 61-ї хвилини матчу рахунок був лише 1:0 на користь Німеччини. Пізніше збірна Іспанії змогла зрівняти рахунок.

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До кінця основного часу команди забили ще п'ять м'ячів. На 90+9-й хвилині матчу Німеччина зрівняла рахунок до 3:3, після чого гра перейшла в овертайм. Потім команди сумарно забили ще п'ять м'ячів.

Матч закінчився перемогою Іспанії без допомоги серії пенальті. На 113-й хвилині команда забила свій п'ятий м'яч, а вже на 119-й хвилині був забитий ще один гол від іспанців.

"Це дивовижна, неймовірна гра від Пабло Гарсії. Чотири голи, результативна передача - це прекрасно, і неможливо просити чогось більшого. Сподіваюся, вболівальники насолодилися цим дивовижним матчем з командою, з Пабло. Я дуже щасливий", - сказав головний тренер збірної Іспанії U19 Пако Гальярдо за підсумками матчу.

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