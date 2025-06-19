Унаї Мельгоса заявив, що українська команда добре почала цей матч, але були допущені серйозні помилки.

Молодіжна збірна України провела заключний матч групового раунду чемпіонату Європи-2025. Команда поступилася збірній Нідерландів із рахунком 0:2, що не дало їй змоги вийти з групи D до 1/4 фіналу чемпіонату.

На 34-й хвилині матчу Лучано Валенте гравець збірної Нідерландів Лучано Валенте забив перший гол збірної України. Уже на 57-й хвилині Том ван Берген забив другий гол.

Також цей матч запам'ятався тим, що нідерландський гравець Юрі Регер отримав червону картку за грубу гру.

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Реакція тренера

Тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса в коментарі для "Суспільне Спорт" заявив, що українська команда добре почала цей матч, але були допущені серйозні помилки.

"Дуже складна гра. Ми знали рівень суперника. Також емоційно ми розуміли, що ми або йдемо далі, або їдемо додому. Тож так, це було складно із самого початку. Результат - не той, якого ми очікували", - сказав він журналістам.

За словами Мельгоси, у молодіжної збірної України були проблеми з деякими гравцями. Зокрема, Володимир Салюк травмувався під час тренування. Тому Арсенію Батагову довелося грати не на своїй позиції в матчі проти збірної Нідерландів.

Реакція гравців

Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет у коментарі для каналу "Єврофутбол" поділився своїми враженнями від матчу проти збірної Нідерландів. Він вважає, що українські гравці припустилися прикрих помилок, через що це дало негативний результат.

"Не так ми хотіли це завершити. Але вже як є. Як нам Унаї сказав, ми або виграємо, або вчимося... Ми намагалися грати у свій футбол. Ми не били м'яч. Ми намагалися грати в короткий пас, щоб не було приводу говорити, що ми дроворуби. Якщо програвати - то з високо піднятою головою", - сказав Нещерет.

Форвард української команди Владислав Ванат у коментарі для "Суспільне Спорт" також зізнався, що до поразки призвели помилки команди.

"Мені здається, що фізично ми підсіли в другому таймі й припускалися помилок, яких не повинні були припускатися, зокрема і я. У другому голі вина повністю моя. Чому підсіли? Не знаю, просто констатую факт. Що говорив тренер у перерві? Що нам уже нема чого втрачати і потрібно намагатися вище накривати суперника і не припускатися тих помилок, яких я припустився. Чому мене замінили? Думаю, що і втома, і моя гра", - заявив він.

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