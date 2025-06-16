Богдан Фролов

Наші спортсмени перебувають на другій сходинці у своїй групі.

Молодіжна збірна України U-21 має всі шанси вийти до наступного етапу чемпіонату Європи-2025. За підсумками другого туру, наші спортсмени опинилися на другій позиції в групі D з трьома очками.

Якщо в дебютній грі підопічні іспанського тренера Унаї Мельгоси програли, зігравши з рахунком 2:3 проти Данії, то в другому поєдинку їм вдалося обіграти Фінляндію з комфортним рахунком 2:0.

Паралельно цьому матчу данці зіграли вдруге, і вдруге виграли, гарантувавши собі вихід у плей-офф.

Відео дня

Заключний поєдинок для збірної України відбудеться вже цієї середи, 18 червня. На поле молоді спортсмени вийдуть проти Нідерландів, о 19:00 за київським часом. Для того, щоб вийти в плей-офф, нашим футболістам необхідно не програти - достатньо зіграти внічию або навіть виграти.

Інші новини про збірну України

УНІАН підготував для вас календар збірної України з футболу 2025 року. Цьогоріч наша основна команда має провести лише 10 матчів, з яких чотири вже було проведено. Детальніше читайте в матеріалі.

Крім того, нещодавно ми розповідали про програш збірної в турнірі Canadian Shield. Перший тайм українська команда програвала з рахунком 3:0.

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