За його словами, до відбору на Чемпіонат світу 2026 року потрібно буде поставитися серйозніше.

Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич виявився одним із тих, хто незадоволений останніми виступами збірної України з футболу. "Незадоволений грою збірної, а результат так взагалі - жах", - зазначив він.

За його словами, перед тренером збірної Сергієм Ребровим стоїть серйозне завдання - вийти на Чемпіонат світу 2026 року, що пройде у США, Канаді та Мексиці.

"Сергій Станіславович сказав, що ті завдання, які стояли перед командою в Лізі націй, - виконані", - заявив Хацкевич у коментарі "Українському футболу". При цьому він згадав, що збірна України взагалі могла вилетіти з групи B. Ситуація вирішилася в останньому турі, до того ж і зовсім з'явилася можливість пробитися в елітний дивізіон A.

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"Звичайно, другий матч із Бельгією точно не піде в залік команді та Реброву. Але з кожної гри потрібно робити правильні висновки і рухатися вперед", - підкреслює Хацкевич. Однак він вважає неправильним було вважати і заявляти, що Ліга націй є "товариським турніром".

Інші футбольні новини

Раніше УНІАН повідомляв, яка футбольна збірна вийшла на ЧС-2026 найпершою. Нею виявилася збірна Японії. Крім неї, на чемпіонаті точно зіграють "господарі" США, Канада і Мексика, а також команди, які пройшли відбірковий етап, - Нова Зеландія, Іран та Аргентина.

Крім того, збірна України розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді. На 70-й хвилині після подачі зі штрафного Ромелу Лукаку відкрив рахунок. На 75-й хвилині Лукаку подвоїв перевагу, реалізувавши контратаку. А на 86-й хвилині Жеремі де Кейпер встановив остаточний рахунок 3:0.

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