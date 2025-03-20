Для неї це буде восьма поспіль участь у світовій першості.

Збірна Японії з футболу стала першою командою, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026 року.

Це сталося після перемоги над Бахрейном з рахунком 2:0 у сьомому турі відбіркового етапу. У матчі, що відбувся на стадіоні Сайтама, обидва голи забили в другому таймі. На 66-й хвилині півзахисник Даїчі Камада відкрив рахунок, а на 87-й хвилині Такефуса Кубо закріпив перевагу японської команди.

Завдяки цій перемозі країна гарантувала собі місце у топ-2 своєї відбіркової групи, що дає пряму путівку на чемпіонат світу. Наразі японська збірна має 19 очок після семи матчів, з різницею голів 24:2.

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Чемпіонат світу з футболу 2026

Як відомо, чемпіонат світу проходитиме у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. Господарі турніру автоматично отримали місця у фінальній частині чемпіонату.

Турнір проходитиме з 8 червня по 19 липня 2026 року і стане найбільшим в історії чемпіонатів світу, адже вперше в ньому візьмуть участь 48 команд замість традиційних 32.

48 команд будуть розподілені на 12 груп по 4 команди. До 1/16 фіналу вийдуть перші два місця з кожної групи та 8 найкращих команд серед тих, що посіли треті місця. Далі змагання проходитимуть за системою плей-оф до визначення чемпіона.

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