ЧС-2026 стане найтривалішим в історії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно затвердила новий формат проведення чемпіонату світу, який у 2026 році буде спільно проведено США, Канадою і Мексикою.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, у фінальній стадії ЧС-2026 братимуть участь 48 команд.

"Грунтуючись на ретельно проведеному дослідженні, в якому враховувалися принципи фейр-плей, благополуччя гравців, питання логістики, комерційна і спортивна привабливість, а також досвід збірних і вболівальників, рада ФІФА одноголосно схвалила запропоновані зміни в формат чемпіонату світу з футболу 2026 року", - йдеться в прес-релізі ФІФА.

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Спочатку ЗМІ повідомляли, що у ФІФА планували розбити команди на 16 груп по три учасники, проте офіційних осіб не влаштував той факт, що частина команд зіграють лише два матчі на турнірі. Тож було прийнято рішення розділити збірні на 12 груп по чотири команди.

Згідно з новим регламентом, в раунд плей-офф виходитимуть по дві кращих команди з кожної групи, а також 8 кращих команд, що зайняли треті місця. Таким чином, вперше в історії проведення мундіалів з'явиться стадія 1/16 фіналу.

Сумарна кількість днів, в які буде проводиться ЧС-2026 – 39. За цей час на турнірі буде зіграно 104 матчі.

Варто відзначити, що це буде найтриваліший чемпіонат світу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 гри за 28 днів.

Нагадаємо, формат чемпіонатів світу з 32 командами діяв з 1998 по 2022 рік.

Чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини, обіграла у фіналі ЧС-2022 Францію. Рекордсменом за кількістю виграних мундіалей є національна команди Бразилії, яка вигравала планетарну першість п'ять разів.

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