Ліонель Мессі втретє за кар'єру отримав приз найкращому гравцеві року за версією ФІФА.

У понеділок, 27 лютого, відбулася церемонія нагородження FIFA The Best Awards.

Переміг у голосуванні за найкращого футболіста 2022 року нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

35-річний футболіст обійшов Каріма Бензема з "Реала" і Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

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Форвард збірної Аргентини втретє за кар'єру отримав приз найкращому гравцеві року за версією ФІФА.

Мессі зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу в Катарі, одержавши приз найкращому гравцеві турніру.

Найкращою футболісткою 2022 року стала хавбек "Барселони" Алексія Путельяс.

Іспанська футболістка випередила в голосуванні англійку з "Арсеналу" Бет Мід і американку з "Сан-Дієго Уейв" Алекс Морган.

Раніше Путельяс вигравала аналогічну нагороду за 2021 рік, а також двічі брала "Золотий м'яч" (у 2021 та 2022 роках).

На церемонії нагородження FIFA the Best представили символічну збірну найкращих гравців 2022 року. Примітно, що у ФІФА вирішили включити до збірної чотирьох нападників.

Голкіпер: Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія)

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко), Жоау Канселу ("Баварія" / "Манчестер Сіті", Португалія), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди)

Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія), Лука Модріч ("Реал", Хорватія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Бразилія)

Нападники: Ліонель Мессі, (ПСЖ, Аргентина), Карім Бензема ("Реал", Франція), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія)

Найкращим тренером року був визнаний Ліонель Скалоні.

44-річний фахівець виграв ЧС-2022 з футболу зі збірною Аргентини. У фіналі мундіалю в Катарі "альбіселесте" перемогли збірну Франції.

У боротьбі за нагороду Скалоні випередив Карло Анчелотті з "Реала" і Хосепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті".

Найкращим воротарем року був визнаний гравець "Астон Вілли" і збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Крім 30-річного аргентинця на перемогу також претендували Тібо Куртуа з "Реала" і Яссін Буну з "Севільї".

Мартінес виграв чемпіонат світу в Катарі, ставши найкращим воротарем турніру. Його команда обіграла у фіналі збірну Франції, а Еміліано відбив один з післяматчевих пенальті. Також голкіпер відбив два 11-метрових удари в серії пенальті чвертьфінального матчу турніру зі збірною Нідерландів.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2022 року отримав Марцін Олексі.

У червні польський гравець відправив м'яч "ножицями" у ворота суперника. У футболіста ампутована ліва нога. Гравець був у складі збірної Польщі на ЧС-2022 серед людей з інвалідністю з ампутацією. Він допоміг команді вийти в 1/8 фіналу, де та програла Бразилії (1:2).

Відзначимо, що вперше в історії премії FIFA the Best нагороду за найкращий гол отримав футболіст з однією ногою. Серед номінантів також Дімітрі Пайєт з "Марселя" і гравець "Тоттенхема" Рішарлісон.

Нагадаємо, нагорода "Тhe Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

Додамо, що беруться до уваги виступи спортсменів з 8 серпня 2021 року по 18 грудня 2022 року.

Раніше премію "Найкращий футболіст року" за версією ФІФА отримували Роберт Левандовскі (2020, 2021), Ліонель Мессі (2019), Лука Модріч (2018) і Кріштіану Роналду (2016, 2017).

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