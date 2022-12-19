Збірна Аргентини втретє в своїй історії стала чемпіоном світу з футболу.

У неділю, 18 грудня, в Катарі завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу.

До вашої уваги підсумки футбольної першості планети.

Переможцем мундіалю в Катарі стала збірна Аргентини, яка у фінальному поєдинку обіграла Францію у серії пенальті. Французи, в свою чергу, стали срібними призерами.

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Бронзові нагороди ЧС-2022 виграла національна команда Хорватії, яка в матчі за третє місце перемогла Марокко.

Найкращим гравцем чемпіонату світу у Катарі був визнаний капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Варто відзначити, що 35-річний форвард "альбіселесте" отримав цю нагороду вже вдруге у своїй кар'єрі. Раніше йому вручили її в 2014 році, коли Аргентина у фіналі програла Німеччині.

До Мессі цю нагороду двічі не вигравав жоден гравець.

Найкращим бомбардиром ЧС-2022 став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе. На рахунку нападника 8 забитих голів на цьому турнірі.

Приз найкращому воротареві турніру дістався голкіперу збірної Аргентини Еміліано Мартінесу.

Найкращим молодим футболістом ЧС-2022 було визнано півзахисника збірної Аргентини Енцо Фернандеса.

Також варто відзначити, що ЧС-2022 став найбільш видовищним в історії. На цьому мундіалі було забито 172 голи. Як повідомляє статистичний портал Opta Sports, це рекордний показник для першостей планети.

Відзначається, що на чемпіонатах світу 1998 і 2014 років було забито по 171 голу.

Крім того, на чемпіонаті світу в Катарі був встановлений рекорд за кількістю зіграних серій пенальті. На цьому турнірі матчі доходили до серії пенальті п'ять разів - двічі в 1/8 фіналу (у матчі між збірними Хорватії та Японії та зустрічі Марокко та Іспанії), двічі у чвертьфіналі (зустріч Аргентини та Нідерландів та матч Хорватія - Бразилія), та у фіналі турніру.

Додамо, що збірна Аргентини втретє у своїй історії стала чемпіоном світу з футболу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували в 1978-му і 1986-му. На рахунку збірної Франції дві перемоги на мундіалях - в 1998 і 2018 роках.

Рекордсменом за кількістю перемог на світових першостях з футболу є збірна Бразилії, яка вигравала цей турнір п'ять разів.

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