Трофей від ФІФА / фото REUTERS

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2022 року.

Організація опублікувала відповідний пост у своїх соцмережах.

На цю премію претендують 14 світових зірок.

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Відзначимо в списку номінантів нападника мадридського "Реала" Каріма Бензема, який є чинним володарем "Золотого м'яча". Також на нагороду претендує найкращий гравець ЧС-2022 Ліонель Мессі і його партнер по ПСЖ - Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром мундіалю в Катарі.

Повний список номінантів на приз найкращому футболісту року

  • Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина)
  • Карім Бензема ("Реал", Франція)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
  • Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Аргентина)
  • Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Англія)
  • Кевін Де Бюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія)
  • Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)
  • Роберт Левандовскі ("Барселона", Польща)
  • Лука Модріч ("Реал", Хорватія)
  • Неймар (ПСЖ, Бразилія)
  • Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)
  • Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)
  • Садіо Мане ("Баварія", Сенегал)

Церемонія нагородження "The Best FIFA Football Awards" відбудеться 27 лютого.

Як обиратимуть переможця?

ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери і фанати, які зможуть віддати свій голос на офіційному сайті ФІФА до 3 лютого.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці

Нагорода "The Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

По два рази її володарями ставали Кріштіану Роналду (2016, 2017) і Роберт Левандовскі (2019, 2020), по разу - Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019). 

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