На цю нагороду претендують 14 зірок світового футболу.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2022 року.

Організація опублікувала відповідний пост у своїх соцмережах.

На цю премію претендують 14 світових зірок.

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Відзначимо в списку номінантів нападника мадридського "Реала" Каріма Бензема, який є чинним володарем "Золотого м'яча". Також на нагороду претендує найкращий гравець ЧС-2022 Ліонель Мессі і його партнер по ПСЖ - Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром мундіалю в Катарі.

Повний список номінантів на приз найкращому футболісту року

Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина)

Карім Бензема ("Реал", Франція)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)

Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Аргентина)

Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Англія)

Кевін Де Бюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія)

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)

Роберт Левандовскі ("Барселона", Польща)

Лука Модріч ("Реал", Хорватія)

Неймар (ПСЖ, Бразилія)

Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)

Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)

Садіо Мане ("Баварія", Сенегал)

Церемонія нагородження "The Best FIFA Football Awards" відбудеться 27 лютого.

Як обиратимуть переможця?

ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери і фанати, які зможуть віддати свій голос на офіційному сайті ФІФА до 3 лютого.

Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці

Нагорода "The Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.

По два рази її володарями ставали Кріштіану Роналду (2016, 2017) і Роберт Левандовскі (2019, 2020), по разу - Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019).

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