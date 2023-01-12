Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на нагороду найкращому футболісту за підсумками 2022 року.
Організація опублікувала відповідний пост у своїх соцмережах.
На цю премію претендують 14 світових зірок.
Відзначимо в списку номінантів нападника мадридського "Реала" Каріма Бензема, який є чинним володарем "Золотого м'яча". Також на нагороду претендує найкращий гравець ЧС-2022 Ліонель Мессі і його партнер по ПСЖ - Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром мундіалю в Катарі.
Повний список номінантів на приз найкращому футболісту року
- Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина)
- Карім Бензема ("Реал", Франція)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція)
- Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті", Аргентина)
- Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д, Англія)
- Кевін Де Бюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія)
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)
- Роберт Левандовскі ("Барселона", Польща)
- Лука Модріч ("Реал", Хорватія)
- Неймар (ПСЖ, Бразилія)
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет)
- Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія)
- Садіо Мане ("Баварія", Сенегал)
Церемонія нагородження "The Best FIFA Football Awards" відбудеться 27 лютого.
Як обиратимуть переможця?
ФІФА поділила голосування на 4 рівні квоти по 25%: журналісти, капітани світових збірних, тренери і фанати, які зможуть віддати свій голос на офіційному сайті ФІФА до 3 лютого.
Найкращий футболіст року за версією ФІФА: попередні переможці
Нагорода "The Best FIFA Football Awards" вручається з 2016 року. Вона є продовженням премії "Золотий м'яч ФІФА", але без участі журналу "France Football", який вручає свою премію.
По два рази її володарями ставали Кріштіану Роналду (2016, 2017) і Роберт Левандовскі (2019, 2020), по разу - Лука Модріч (2018) і Ліонель Мессі (2019).