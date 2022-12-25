Спеціальна група провела розслідування на предмет договірних матчів на чемпіонаті світу.

18 грудня завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Планетарну першість приймав Катар.

Після завершення ЧС-2022 з'явилися чутки про "договорняки" на мундіалі.

У ФІФА відреагували на звинувачення в маніпуляції результатами матчів на чемпіонаті світу. Міжнародна федерація футболу поділилася звітом, в якому говориться, що на ЧС-2022 не було зіграно жодного договірного матчу.

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Була створена спеціальна багатостороння цільова група, яка проаналізувала звіти про моніторинг легальних ринків ставок, провела розслідування і спостереження за місцями проведення змагань на предмет підозрілої поведінки і визначила, що ні в одному з 64 матчів турніру не був виявлений "договірняк".

"Багатостороння цільова група з питань сумлінності створена ФІФА для моніторингу всіх матчів, зіграних під час ЧС-2022, на предмет інцидентів, пов'язаних з маніпулюванням і проблемами, пов'язаними з сумлінністю, успішно завершила свою роботу 22 грудня 2022 року. Подібних випадків виявлено не було.

В рамках своєї роботи робоча група проаналізувала звіти про моніторинг легальних ринків ставок, провела розслідування в різних юрисдикціях і перевірила спостереження за місцями проведення змагань на наявність будь-якої підозрілої поведінки. Ніякої загрози маніпулювання матчами для будь-якої гри, що проводиться під час турніру, не виявлено", - йдеться в заяві ФІФА.

Нагадаємо, ЧС-2022 завершився перемогою збірної Аргентини. У фіналі турніру "альбіселесте" обіграли збірну Франції в серії пенальті. В основний і додатковий час була зафіксована нічия 3:3. Бронзовими призерами мундіалю стала збірна Хорватії, перемогла в матчі за третє місце Марокко.

Додамо, що це був перший чемпіонат світу в історії, який проходив в країні Близького Сходу. Крім того, вперше в історії мундіаль був зіграний не влітку, а восени і взимку.

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