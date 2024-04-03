Головного тренера польського футбольного клубу "Заглембе Сосновець" Олександра Хацкевича побили фанати. Про це повідомляє Meczyki.pl.
Зазначається, що це сталося через невдоволення вболівальниками останніми результатами команди.
"Фанати прийшли на тренування команди, і після того, як відбулася "жорстка розмова з гравцями", ультрас атакували Хацкевича. Білоруський тренер отримав кілька ударів ногами по обличчю. Про його стан нічого не повідомляється", - пише ЗМІ.
Згодом польський журналіст Самуель Щигельскі розповів sport.ua, що Хацкевич неадекватно поводився на тренуваннях і "вважав своїх гравців сміттям".
"Відомо, що Хацкевич неадекватно поводив себе на тренуваннях. Кричав на футболістів, і, як кажуть самі гравці, вважав їх сміттям. Його побиття в жоден спосіб не можна виправдати, але згідно нашої інформації, у роздягальні він був поганою людиною", - зазначив журналіст.
Сам Хацкевич, розповідаючи про побиття, назвав це "неприємним інцидентом".
"Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодиків. Всі були в балаклавах. Чоловіків 30-40. Точно не рахував, скільки їх було. Ці молодики вискочили на поле та поводили себе дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично", - згадує тренер.
Тим часом український футболний агент Вадим Шаблій, коментуючи ситуацію, повідомив, що Хацкевича ніхто не бив.
"Були тільки спроби і погрози на його адресу з боку незрозумілих людей, хуліганів. ... Ніхто його не звільняє, Олександр Миколайович збирається сам залишити "Заглембе", тому що в команді бардак", - зазначив агент.
Останні новини футболу
Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оцінив шанси команди на футбольному Євро-2024. За його словами, не варто когось боятися, натомість потрібно "серйозно готуватися" до кожного матчу.
Як сказав Ребров, "будемо працювати і будемо сподіватися, що ми підійдемо до Євро у своїй найкращій формі".
Як відомо, 26 березня Україна перемогла у вирішальному матчі відбору на футбольний Євро-2024. У фіналі кваліфікації підопідчні Реброва здолали збірну Ісландії з рахунком 2:1. Раніше "синьо-жовта" збірна перемогла Боснію і Герцеговину з таким самим рахунокм - 2:1.
Вас також можуть зацікавити новини: