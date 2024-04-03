Олександр Хацкевич отримав кілька ударів ногами по обличчю.

Головного тренера польського футбольного клубу "Заглембе Сосновець" Олександра Хацкевича побили фанати. Про це повідомляє Meczyki.pl.

Зазначається, що це сталося через невдоволення вболівальниками останніми результатами команди.

"Фанати прийшли на тренування команди, і після того, як відбулася "жорстка розмова з гравцями", ультрас атакували Хацкевича. Білоруський тренер отримав кілька ударів ногами по обличчю. Про його стан нічого не повідомляється", - пише ЗМІ.

Згодом польський журналіст Самуель Щигельскі розповів sport.ua, що Хацкевич неадекватно поводився на тренуваннях і "вважав своїх гравців сміттям".

"Відомо, що Хацкевич неадекватно поводив себе на тренуваннях. Кричав на футболістів, і, як кажуть самі гравці, вважав їх сміттям. Його побиття в жоден спосіб не можна виправдати, але згідно нашої інформації, у роздягальні він був поганою людиною", - зазначив журналіст.

Сам Хацкевич, розповідаючи про побиття, назвав це "неприємним інцидентом".

"Гравці та представники тренерського штабу вийшли на тренування і на нас накинулась група невідомих молодиків. Всі були в балаклавах. Чоловіків 30-40. Точно не рахував, скільки їх було. Ці молодики вискочили на поле та поводили себе дуже агресивно. Намагалися тиснути на нас фізично", - згадує тренер.

Тим часом український футболний агент Вадим Шаблій, коментуючи ситуацію, повідомив, що Хацкевича ніхто не бив.

"Були тільки спроби і погрози на його адресу з боку незрозумілих людей, хуліганів. ... Ніхто його не звільняє, Олександр Миколайович збирається сам залишити "Заглембе", тому що в команді бардак", - зазначив агент.

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