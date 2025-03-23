Гра проходила на стадіоні Cegeka Arena.

​У матчі-відповіді плей-оф Ліги націй між збірними Бельгії та України вирішилося, яка з команд отримає місце в елітному Дивізіоні А наступного розіграшу турніру.

Гра почалася о 21:45 на стадіоні Cegeka Arena у місті Генк. На 70-й хвилині після подачі зі штрафного Ромелу Лукаку відкрив рахунок. На 75-й хвилині, Лукаку подвоїв перевагу, реалізувавши контратаку. А на 86-й хвилині Жеремі де Кейпер встановив остаточний рахунок 3:0.

Програщ в матчі-відповіді призвів до загального рахунку 3:4 на користь Бельгії. Таким чином, збірна України не змогла підвищитися до Дивізіону А Ліги націй і залишиться в Дивізіоні B.

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Україна: Лунін, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Ярмолюк, Калюжний, Миколенко, Судаков, Гуцуляк, Ванат.

Запас: Трубін, Різник, Бондар, Михайліченко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльський, Циганков, Назаренко.

Бельгія: Селс, Кастань, Дебаст, Фас, Меньє, Раскін, де Брейне, Ванакен, Докю, Лукаку, Троссар.

Запас: Вандевоордт, Мокьо, де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Люкбакіо, де Вінтер, де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Бачуаї.

Новини Ліги націй

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 20 березня, збірна України продемонструвала вражаючий камбек.

Після голу Ромелу Лукаку на 40-й хвилині, українці відповіли трьома м'ячами у другому таймі: відзначилися Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.

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