Артем Довбик та Валерій Бондар не увійшли до заявки на матч проти збірної Бельгії / колаж УНІАН, фото УНІАН, УАФ

Центральний захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України з футболу Валерій Бондар, а також форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустять перший матч плей-оф Ліги націй проти команди Бельгії. Про це йдеться на офіційному сайті Української асоціації з футболу. 

Відомо, що тренерський штаб української збірної оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч проти бельгійської команди. Перший поєдинок з командою Бельгії відбудеться 20 березня в Мурсії (Іспанія) та буде номінально домашнім для української команди. Початок матчу - о 21:45 за київським часом. 

За інформацією ЗМІ, за день до гри Валерій Бондар працював з фізіотерапевтом, однак даних про пошкодження не було. 

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Також повідомляється, що Артем Довбик, прибувши до Іспанії, підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Раніше головний тренер української збірної зазначав, що медперсонал команди робить все, щоб нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями, однак все ж футболіст опинився поза заявкою. 

Тому тренери мають лише два нападники - Яремчука та Ваната. 

Перелік футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:

Воротарі:

  • Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);
  • Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія);
  • Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники:

  • Микола Матвієнко ("Шахтар");
  • Юхим Конопля ("Шахтар");
  • Олексій Сич ("Карпати");
  • Богдан Михайліченко ("Полісся");
  • Віталій Миколенко ("Евертон", Англія);
  • Ілля Забарний ("Борнмут", Англія);
  • Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники:

  • Микола Шапаренко ("Динамо");
  • Віталій Буяльський ("Динамо");
  • Андрій Ярмоленко ("Динамо");
  • Георгій Судаков ("Шахтар");
  • Єгор Назарина ("Шахтар");
  • Олексій Гуцуляк ("Полісся");
  • Олександр Назаренко ("Полісся");
  • Іван Калюжний ("Олександрія");
  • Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія);
  • Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія);
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники:

  • Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція);
  • Владислав Ванат ("Динамо").

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