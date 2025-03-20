Центральний захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України з футболу Валерій Бондар, а також форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустять перший матч плей-оф Ліги націй проти команди Бельгії. Про це йдеться на офіційному сайті Української асоціації з футболу.
Відомо, що тренерський штаб української збірної оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч проти бельгійської команди. Перший поєдинок з командою Бельгії відбудеться 20 березня в Мурсії (Іспанія) та буде номінально домашнім для української команди. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.
За інформацією ЗМІ, за день до гри Валерій Бондар працював з фізіотерапевтом, однак даних про пошкодження не було.
Також повідомляється, що Артем Довбик, прибувши до Іспанії, підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Раніше головний тренер української збірної зазначав, що медперсонал команди робить все, щоб нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями, однак все ж футболіст опинився поза заявкою.
Тому тренери мають лише два нападники - Яремчука та Ваната.
Перелік футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:
Воротарі:
- Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);
- Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія);
- Дмитро Різник ("Шахтар").
Захисники:
- Микола Матвієнко ("Шахтар");
- Юхим Конопля ("Шахтар");
- Олексій Сич ("Карпати");
- Богдан Михайліченко ("Полісся");
- Віталій Миколенко ("Евертон", Англія);
- Ілля Забарний ("Борнмут", Англія);
- Олександр Сваток ("Остін", США).
Півзахисники:
- Микола Шапаренко ("Динамо");
- Віталій Буяльський ("Динамо");
- Андрій Ярмоленко ("Динамо");
- Георгій Судаков ("Шахтар");
- Єгор Назарина ("Шахтар");
- Олексій Гуцуляк ("Полісся");
- Олександр Назаренко ("Полісся");
- Іван Калюжний ("Олександрія");
- Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія);
- Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія);
- Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).
Нападники:
- Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція);
- Владислав Ванат ("Динамо").
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