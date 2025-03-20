Відомо, що матч Україна-Бельгія відбудеться в Іспанії, 20 березня.

Центральний захисник донецького "Шахтаря" та національної збірної України з футболу Валерій Бондар, а також форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустять перший матч плей-оф Ліги націй проти команди Бельгії. Про це йдеться на офіційному сайті Української асоціації з футболу.

Відомо, що тренерський штаб української збірної оголосив офіційну заявку на сьогоднішній матч проти бельгійської команди. Перший поєдинок з командою Бельгії відбудеться 20 березня в Мурсії (Іспанія) та буде номінально домашнім для української команди. Початок матчу - о 21:45 за київським часом.

За інформацією ЗМІ, за день до гри Валерій Бондар працював з фізіотерапевтом, однак даних про пошкодження не було.

Відео дня

Також повідомляється, що Артем Довбик, прибувши до Іспанії, підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Раніше головний тренер української збірної зазначав, що медперсонал команди робить все, щоб нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями, однак все ж футболіст опинився поза заявкою.

Тому тренери мають лише два нападники - Яремчука та Ваната.

Перелік футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія);

Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар");

Юхим Конопля ("Шахтар");

Олексій Сич ("Карпати");

Богдан Михайліченко ("Полісся");

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія);

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія);

Олександр Сваток ("Остін", США).

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо");

Віталій Буяльський ("Динамо");

Андрій Ярмоленко ("Динамо");

Георгій Судаков ("Шахтар");

Єгор Назарина ("Шахтар");

Олексій Гуцуляк ("Полісся");

Олександр Назаренко ("Полісся");

Іван Калюжний ("Олександрія");

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія);

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія);

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники:

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція);

Владислав Ванат ("Динамо").

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить два важливі матчі за збірну. Як виявилось, футболіст отримав невелику травму привідного м’яза, і він не зможе зіграти у матчах.

Також повідомлялось, що український футболіст Олександр Зінченко вже влітку може перейти з "Арсеналу" в інший топ-клуб. Це пов'язано з тим, що спортивне керівництво клубу шукає підсилення на ключові позиції перед наступним сезоном.

Вас також можуть зацікавити новини: