Сканування підтвердило, що футболіст отримав невелику травму привідного м’яза, і він не зможе зіграти за Аргентину.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить два наступні матчі своєї національної команди: причиною стала травма.

Як пише Sport.ua, авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Мессі пройшов обстеження після гри проти "Атланти Юнайтед" в MLS. Сканування підтвердило, що футболіст отримав невелику травму привідного м’яза, і він не зможе зіграти за Аргентину.

Таким чином Мессі не допоможе чемпіонам світу у двох кваліфікаційних матчах мундіалю 2026 проти Уругваю та Бразилії, які відбудуться 22 та 26 березня.

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За словами футболіста, він засмучений тим, що не зможе зіграти за збірну:

"Мені сумно пропускати ці важливі ігри проти Уругваю та Бразилії. Я дійсно хотів грати, але невелика травма означає, що мені потрібно трохи відпочити, тому я не можу бути там. Я підтримуватиму і вболіватиму звідси, як будь-який інший уболівальник. Вперед, Аргентино".

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