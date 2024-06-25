Мессі шкодує, що не зміг пережити ту епоху особисто.

Гравець футбольного клубу "Інтер" (Маямі) Ліонель Мессі поділився думками про легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

"Мені здається, що у спортивному плані Майкл Джордан найвеличніший серед усіх. Але після того, як подивився серіал про нього і дізнався про нього трохи більше… "Останній танець" (документальний серіал про "Чикаго Буллз" та Майкла Джордана" просто зносить мозок, це шедевр, це вражає", - сказав Мессі в інтерв'ю Fadeaway World.

За словами футболіста, це також наблизило його до нього та дозволило трохи більше зрозуміти, ким він був.

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"Жаль, що я не зміг пережити ту епоху особисто, бо мені б вона сподобалася. Чесно кажучи, я мало що знаю про баскетбол і не є шанувальником, але думаю, що він був чимось особливим для всього спорту, не тільки для баскетболу. Я відчуваю до нього величезне захоплення. Оскільки багато людей просили мене сфотографуватися, а я хотів би зробити це з ним, це було б чудово", - додав він.

Новини футболу про Мессі

Зірковий форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що не поїде на Олімпійські Ігри до Парижа. Відповідно, він не зіграє проти української збірної. Як заявив 36-річний гравець у інтерв'ю ESPN, він фізично не готовий після Копа Америка їхати ще на один турнір.

"Я говорив з тренером олімпійської збірної Хав'єром Маскерано. Ми обидва розуміємо ситуацію. Важко поїхати на Олімпіаду після Копа Америка. Я вже не в тому віці, щоб грати у такому графіку, - сказав Мессі.

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