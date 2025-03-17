Величезні цифрові рекламні щити, що рекламують захід, свідчать: "Імператор вирушає до Третього Риму".

Зірка італійського футболу Франческо Тотті викликав суперечки своїми планами відвідати Москву для участі в гала-заході, організованому російським порталом ставок на спорт наступного місяця.

Як пише Financial Times, коли в російській столиці з'явилися величезні рекламні щити, що рекламують приїзд відставного капітана футбольного клубу "Рома", італійські критики закликали Тотті переглянути свої плани, попередивши, що поїздка надасть підтримку Кремлю в критичний момент для України та Європи в цілому.

"Франческо, Рим любить тебе за твоє серце і щедрість: не дозволяй їм асоціюватися з тими, хто зневажає права людини і демократію", - сказав Андреа Массароні, римський координатор невеликої ліберальної партії "Більше Європи".

Відео дня

Зазначається, що один із двох найкращих бомбардирів в історії італійського футболу, Тотті є почесним гостем на корпоративному заході 8 квітня. Чотиригодинний захід на 600 осіб заявлений як "гала-вечеря" в Палаці гімнастики Ірини Вінер-Усманової - московській арені, яку фінансує російський мільярдер Алішер Усманов, що перебуває під санкціями, та названій на честь його колишньої дружини.

Марко Сетаччіолі, державний службовець і проукраїнський активіст, написав, що своєю появою Тотті, широко відомий як "восьмий король Риму", "зводиться до пропагандистського менестреля" Путіна.

Величезні цифрові рекламні щити, що рекламують захід, свідчать: "Імператор вирушає до Третього Риму" - популярне прізвисько Москви, прийняте російськими прихильниками жорсткої лінії, які бачать сучасну Росію як християнську імперію, що переживе Стародавній Рим.

Представник Тотті сказав, що московський гала-концерт був "тільки спортивним заходом", але що футболіст, який пішов на пенсію, "проведе всі необхідні оцінки" перед поїздкою.

Нона Міхелідзе, старший науковий співробітник Римського інституту міжнародних відносин, сказала, що його запланована поява в Москві відображає ширше "невігластво" італійців щодо війни в Україні. Вона додала:

"Поїздка Тотті туди свідчить про те, що в Італії відсутнє співчуття до людських страждань в Україні".

Ставлення Італії до війни в Україні

Галас розгорівся на тлі глибоких розбіжностей в Італії та правлячій коаліції прем'єр-міністра Джорджі Мелоні з приводу триваючої підтримки Римом Києва, оскільки прагнення президента США Дональда Трампа до якнайшвидшого припинення війни викликало в Європі побоювання, що він погодиться на більшість вимог Путіна.

Нещодавнє опитування Ipsos засвідчило, що лише 32 відсотки італійців підтримують Україну, що нижче за 57 відсотків протягом кількох тижнів після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Близько 54 відсотків тепер вважають себе нейтральними, що вище 38 відсотків три роки тому.

Вас також можуть зацікавити новини: