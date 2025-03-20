Команди змагаються за право грати наступного сезону ЛН у дивізіоні А.

Збірна України з футболу перемогла командк Бельгії у першому матчі плейоф Ліги націй з рахунком 3:1. Матч відбувся в іспанській Мурсії на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" і команди змагаються за право грати наступного сезону ЛН у дивізіоні А.

На 40-ій хвилині Де Брюйне із штрафного з лівого флангу подав на ближню стійку, де ніхто не стримував Лукаку, який головою відправив м'яч у ворота Луніна, відкривши рахунок у матчі.

Після помилки Де Вінтера на 66-ій хвилині Гуцуляк його обікрав, вийшов на побачення з Куртуа та забив дебютний м’яч за збірну. На 73-ій хвилині Ванат із прострілу Циганкова вивів Україну вперед, а Забарний після подачі Зінченка на 79-ій збільшив перевагу нашої збірної, зробивши рахунок у матчі 3:1.

Відео дня

Україна - Бельгія - 3:1

Голи: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарний (79) – Лукаку (40)

Попередження: Тілеманс (68)

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25; Ярмолюк, 62), Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгія: Куртуа, де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Вінтер (Раскін, 80), Мехеле, Меньє, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тілеманс, де Кетеларе (Люкбакіо, 70), Лукаку

Матч-відповідь відбудеться в Бельгії в неділю, 23 березня.

Виступи України в Лізі націй

Команда Сергія Реброва у групі B спочатку програла два стартові матчі командам Албанії та Чехії. Однак в резльтаті наша команда з вісьмома турнірними балами фінішувала на другому місці, пропустивши вперед збірну Чехії, а позаду залишивши збірні Грузії та Албанії. Цим сами вона виборола право грати у плейоф турніру.

Повідомлялось, що центральний захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар, а також форвард італійської "Роми" Артем Довбик пропустять перший матч збірної через проблеми зі здоров'ям.

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