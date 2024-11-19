Гра пройла в Тірані на полі стадіону "Комбетаре".

Збірна України перемогла Албанію у вирішальному матчі в групі B1 Ліги націй з рахунком 2:1. Гра проходила в Тірані (Албанія) на полі стадіону "Комбетаре".

На 5-й хвилині Яремчук спробував пробити з меж штрафного, а м'яч від оборонця відлетів до Зінченка, який майстерно відправив сферу в кут. На 10-й хвилині Судаков подав на кут воротарського, звідки Конопля відкинув на Яремчука, який подвоїв рахунок у матчі.

В другому таймі на 75-й хвилині Балью дозволили прострілити на лінію воротарського, а Трубін зіграв руками не в м'яч, а в ноги Узуні, за що був призначений пенальті. До позначки підійшов Недім Байрамі, який впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У доданий час Україна мала шанси забити ще раз, однак матч закінчився з рахунком 1:2 на користь "синьо-жовтих".

Ліга націй, група B1, 6-й тур

Албанія – Україна – 1:2

Голи: Байрамі, 75 (пенальті) – Зінченко, 5, Яремчук, 10

Попередження: Байрамі, 68, Мітай, 79, Туці, 80 – Довбик, 79

Албанія: Cтракоша – Балью, Айєті, Ісмайлі, Мітай – Аслані, Рамадані (Туці, 76), Лячі (Сеферы, 90) – Асані (Байрамі, 46), Даку (Узуні, 46), Мучі (Ходжа, 51)

Україна: Трубін – Конопля (Сич, 81), Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Зінченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловєров, 86) – Яремчук (Довбик, 76)

Таким чином, українська збірна зайняла друге місце в групі с 8 очками і виходить до плей-оф за право підвищитися у класі до дивізіону "А" Ліги націй. Матчі відбудуться в березні 2025 року.

Перемога дозволяла України зберегти місце в дивізіоні B або ж навіть змагатись у плей-оф для виходу до дивізіону А, тоді як нічия чи поразка могли відправити команду до дивізіону С. До вирішального матчу Ліги націй Албанія підходила із метою уникнути поразки, адже це гарантувала місце в дивізіоні B.

Виступи України в Лізі націй

Раніше у 3-му турі Ліги націй збірна України здобула довгоочікувану перемогу, мінімально перегравши команду Грузії (1:0). Після цього "синьо-жовті" зіграла внічию зі збірною Чехії. Рахунок матчу - 1:1.

У матчі 5-го туру групи 1 Дивізіону В Ліги націй 2024/25 підопічні Сергія Реброва на виїзді зіграли внічию з командою Грузії.

Вас також можуть зацікавити новини: