"Синьо-жовті" зберігають шанси на вихід до елітного раунду.

Збірна України з футболу зберігає шанси на вихід до елітного раунду Ліги націй. У матчі 5-го туру групи 1 Дивізіону В Ліги націй 2024/25 підопічні Сергія Реброва на виїзді зіграла внічию з командою Грузії.

Перший тайм розпочався якнайкраще для "синьо-жовтої" команди - вже на 7 хвилині ефектна контратака українців завершилася автоголом Кверквелії.

Після перерви на полі тривала рівна боротьба. Втім, на 76-й хвилині Мікаутадзе таки зрівняв рахунок у матчі.

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Таким чином, після 5 турів збірна України має 5 очок і все ще зберігає шанси на вихід до елітного раунду.

Збірна України в Лізі націй 2024/25

Раніше у 3-му турі Ліги націй збірна України здобула довгоочікувану перемогу, мінімально перегравши команду Грузії (1:0). Після цього "синьо-жовті" зіграла внічию зі збірною Чехії. Рахунок матчу - 1:1.

Збірна України розпочала виступ на цьому турнірі зовсім не так, як очікували фанати. У першому матчі наша команда зустрілася з Албанією і сенсаційно програла з рахунком 1:2. Після цього підопічні Реброва з рахунком 2:3 програла чехам.

В наступному турі українці на виїзді зустрінуться з командою Албанії. Гра відбудеться 19 листопада.

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