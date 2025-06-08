Вже 11 червня Україна зустрінеться з національною збірною Нової Зеландії.

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу поступилася національній команді Канади у першому матчі товариського турніру Canadian Shield.

Цей турнір відбувається в рамках підготовки збірних до кваліфікації на Чемпіонат світу-2026. Українська команда зіграє на ньому два матчі.

Першим суперником для України стала господарка турніру, Канада. Команди зустрілися в Торонто на стадіоні BMO Field. Матч завершився із рахунком 4:2 на користь канадської збірної.

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Перший тайм українська команда програвала – на перерву команди пішли із рахунком 3:0. У другому ж таймі Канада забила ще один гол в ворота збірної України.

Після цього гравці української збірної почали діяти більш активно, на 89-й хвилині Ілля Забарний забив гол, зігравши на добиванні. Вже за дві хвилини Олександр Зінченко реалізував пенальті.

Canadian Shield. Товариський турнір

Канада – Україна – 4:2

Голи: Дж. Девід (4, 24), П. Девід (31), Б'юкенен (81) – Забарний (89), Зінченко (90+2 (П)).

Попередження: Нелсон (69).

Склади команд

Канада: Крепо, Бассонг, Корнеліус (Найт-Лебел, 64), Де Фужероль, Сігур (Ларі'ї, 64), Еуштакіу, Саліба, Шаффелберг (Нелсон, 64), Б'юкенен, Дж.Девід (Ларін, 79), П.Девід (Джеббісон, 46).

Україна: Трубін (Різник, 66), Матвієнко (Гуцуляк, 66), Бондар, Забарний, Тимчик, Калюжний (Кабаєв, 82), Зінченко, Шапаренко (Піхальонок, 58), Судаков, Циганков (Зубков, 66), Яремчук (Михайленко, 66).

Зазначимо, що у другому матчі в рамках товариського турніру Canadian Shield збірна України зіграє проти команди Нової Зеландії. Гра відбудеться 11 червня, початок – о 00:00 за Києвом.

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8 червня у рамках Ліги націй збірна Іспанії зіграє проти Португалії. Франція та Німеччина зустрінуться у матчі за третє місце.

Тим часом італійський футбольний тренер Сімоне Індзагі підписав контракт з аравійським клубом "Аль-Хіляль". До цього він 4 роки очолював міланський "Інтернаціонале". Тренер пішов з посади після розгромного матчу з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді "Інтер" поступився французам із рахунком 0:5.

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