"Біло-сині" зіграють проти лісабонського "Спортингу".

14 лютого у Ньоні відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу та наступних стадій Юнацької ліги УЄФА.

"Динамо" U-19 за підсумками жеребу отримало в суперники лісабонський "Спортинг" U-19.

Всі стадії плей-оф проводять у форматі одного поєдинку. Клуб, кульку з назвою якого при жеребкуванні витягли із чаші першим, гратиме на своєму полі.

Матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудуться 1 та 2 березня. Фінал турніру пройде 25 квітня у Ньоні.

Пари 1/8 фіналу:

"Динамо" - "Спортинг"

"Реал Мадрид" - "Атлетіко Мадрид"

"Ліверпуль" - "Генк"

АЗ - "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" - "Боруссія" Дортмунд

"Жиліна" - "Зальцбург"

ПСЖ - "Севілья"

"Мідтьюлланд" - "Бенфіка"

Якщо динамівці пройдуть в 1/4 фіналу, то там їх чекатиме переможець пари "Мідтьюлланд" - "Бенфіка".

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