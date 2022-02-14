14 лютого у Ньоні відбулося жеребкування матчів 1/8 фіналу та наступних стадій Юнацької ліги УЄФА.
"Динамо" U-19 за підсумками жеребу отримало в суперники лісабонський "Спортинг" U-19.
Всі стадії плей-оф проводять у форматі одного поєдинку. Клуб, кульку з назвою якого при жеребкуванні витягли із чаші першим, гратиме на своєму полі.
Матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудуться 1 та 2 березня. Фінал турніру пройде 25 квітня у Ньоні.
Пари 1/8 фіналу:
"Динамо" - "Спортинг"
"Реал Мадрид" - "Атлетіко Мадрид"
"Ліверпуль" - "Генк"
АЗ - "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссія" Дортмунд
"Жиліна" - "Зальцбург"
ПСЖ - "Севілья"
"Мідтьюлланд" - "Бенфіка"
Якщо динамівці пройдуть в 1/4 фіналу, то там їх чекатиме переможець пари "Мідтьюлланд" - "Бенфіка".
"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА: головне
- "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступала в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією". Підопічні Ігоря Костюка з 13 очками посіли друге місце у квартеті. Виграла групу "Бенфіка" (15 очок).
- В 1/16 фіналу динамівці в драматичному матчі з серією пенальті перемогли чемпіонів Іспанії - "Депортіво" U-19.