Українська спортсменка посварилася із суддями.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше за два роки не змогла виграти Діамантову лігу. 10 етапів тривала її серія перемог, з липня 2023 року. Однак зараз у Стокгольмі дівчині не підкорилася висота у 2,01 метра.

Головною суперницею Магучіх, як зазвичай, була Нікола Оліслагерс з Австралії. Їй вдалося з першого разу взяти планку на висоті 2,01 м. А ось перша спроба нашої спортсменки не увінчалася успіхом. Потім Ярослава попросила суддів перенести висоту на 2 сантиметри вище, але їй відмовили, адже вона нібито надто довго спілкувалася зі своїм тренером. І через це почалася її друга спроба.

Коли планка їй знову не піддалася, висоту до третьої спроби все ж перенесли, але Магучіх не змогла її підкорити. Таким чином, українка посіла друге місце.

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Що ще відомо про цей етап Діамантової Ліги

Разом із Ярославою Магучіх виступала також Юлія Левченко. Дівчина з першої спроби змогла взяти перші чотири планки, але подолати 1,94 м вона не змогла. Тож посіла четверте місце, розділивши його з трьома іншими спортсменками.

"Бронзу" ж отримала Марія Жодзік із Польщі, яка стрибнула на 1,93 м.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Запоріжжі 7-річна циркачка встановила національний рекорд. Вона виросла в родині циркових артистів, і перебуває на арені вона з трьох років. Тому їй дуже подобається отримувати оплески глядачів.

Не обійшлося без "українського сліду" на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Наші спортсмени вибороли одразу два золота. Увагу до цього досягнення привертає й те, що це дебютний виступ наших дівчат на дорослому рівні.

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