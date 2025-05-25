Ксенія Бочек і Діана Карнафель завоювали перше за 26 років золото для України в синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну серед жінок.

16-річна Ксенія Бочек і 18-річна Діана Карнафель стали чемпіонками Європи в синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну. Крім цього чемпіоном Європи зі стрибків у воду з вишки став 19-річний Олексій Середа. Про це повідомили у Федерації України зі стрибків у воду на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Бочек і Карнафель завоювали перемогу на чемпіонаті Європи 2025 року, який проходить у турецькій Анталії. Це їхній дебютний виступ на дорослому рівні.

За свій виступ спортсменки набрали 276,84 бала. Друге та третє місця посіли Німеччина та Велика Британія відповідно.

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У Федерації України зі стрибків у воду наголосили, що для нашої країни це перше за 26 років золото в синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну серед жінок.

Олексій Середа у фіналі набрав суму в 468,65 бала. Завдяки цьому він завоював уже третє індивідуальне золото в кар'єрі.

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