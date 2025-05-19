Говоров збирався взяти участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році.

Український плавець Андрій Говоров оголосив про завершення своєї олімпійської кар'єри. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Ще місяць тому Говоров заявив про намір узяти участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 року. Він говорив про те, що радий появі дистанції 50 метрів батерфляєм в олімпійській програмі.

Проте український плавець не братиме участі у відборі до Олімпіади-2028. Говоров поділився, що змагання в Лос-Анджелесі були для нього мрією, але в житті з'явилися нові плани.

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"Це було непросте рішення. Це була подорож, жертва і покликання. Дякую всім, хто був частиною цього. Я довго роздумував, ставлячи на шальки терезів усе, що мені було важливо. Змагання в Лос-Анджелесі були моєю мрією. Але життя розпорядилося інакше", - написав Говоров у соцмережі.

Український плавець не уточнив, чи продовжить він виступати не в рамках Олімпійських ігор.

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Раніше Федерація дзюдо України засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити до змагань білоруських спортсменів під національним прапором. В Україні вважають, що це є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету і ударом по принципах справедливості у спорті.

Крім того, українську стрибунку Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань, оскільки вона здала позитивний допінг-тест. Також було дискваліфіковано українського штовхача ядра Романа Кокошка.

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