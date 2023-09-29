Шахраї видавали себе за "співробітників ФСБ" і придумали для жертви "спеціальний пароль".

Чемпіонку Європи та Росії зі стрибків у воду Світлану Тимошиніну обдурили за допомогою фейкового президента Російської Федерації стрибків у воду. Чоловік наказав їй слухатися "співробітників ФСБ" і віддати їм гроші.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, ввечері 27 вересня Тимошиніній прийшло повідомлення від президента Федерації стрибків у воду Станіслава Дружиніна. Той повідомив, що скоро зі Світланою зв'яжеться якийсь куратор і вона повинна виконувати всі його прохання.

Незабаром на зв'язок дійсно вийшов якийсь Максим Дегтярьов. Він повідомив Світлані, що у неї великі проблеми: зловмисники отримали доступ до її грошей, тому потрібно терміново зняти накопичення і відправити їх на безпечний рахунок.

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Тимошиніна викликала таксі, з'їздила до банку і зняла більше мільйона рублів. Після цього, за планом Дегтярьова, з нею повинен був зустрітися "спецагент", щоб забрати гроші. Як пояснили шахраї, операція повинна була проходити в режимі суворої секретності, нікому нічого не можна було розповідати. Для Тимошиніної навіть придумали секретний пароль — "брелок". Це слово сказав кур'єр на електросамокаті, який приїхав до спортсменки забирати гроші, поки вона слухняно сиділа біля під'їзду.

Тимошиніна віддала йому готівку зі спокійною душею і тільки потім дізналася, що все це був спектакль. Ніяку смс-ку президент Федерації Дружинін їй не відправляв.

За даними джерел Baza в поліції, шахраї все частіше використовують "начальників" для обману своїх жертв. Схема виглядає просто: людині нібито дзвонить або пише "керівник" і попереджає, що скоро з ним зв'яжеться якийсь співробітник ФСБ. Далі вже справа техніки - шахраї розповідають стандартну історію про "безпечний рахунок" і отримують гроші обдуреного.

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