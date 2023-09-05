Дозволено виступати лише по одному спортсмену з РФ та Білорусі на кожній дисципліні.

Міжнародна федерація водних видів спорту вирішила допускати спортсменів з Росії та Білорусі до індивідуальних змагань у нейтральному статусі.

У прес-службі Міжнародної федерації водних видів спорту заявили, що рішення було ухвалено одноголосно: спортсменів допускатимуть до змагань у таких видах спорту, де результат визначається індивідуальним виступом. Також дозволено виступати лише по одному спортсмену з РФ та Білорусі на кожній дисципліні.

"Були проведені опитування серед респондентів, які представляли міжнародні спортсмени-юніори, еліту та майстри спорту. Результати свідчать про значну підтримку ключових встановлених критеріїв, включно з відсутністю активної підтримки вторгнення Росії в Україну та відсутністю національних прапорів і гімнів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 вересня стало відомо про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив росіян та білорусів до участі в Азійських іграх-2023.

Раніше МОК не запросив росіян і білорусів на Олімпіаду-2024.

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