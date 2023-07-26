Відсутність запрошення ще не означає, що росіян і білорусів не допустять до участі в ОІ-2024.

У середу, 26 липня, Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни прийняти участь у літній Олімпіаді-2024, яка пройде в Парижі.

Президент МОК Томас Бах під час спеціальної церемонії в Парижі в прямому ефірі особисто підписав запрошення для 203 країн.

Запрошення на ОІ-2024 не отримали РФ і Білорусь, повідомляє офіційний сайт організації. Також до списку запрошених не потрапила Гватемала.

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Варто відзначити, що відсутність запрошення для РФ і Білорусі означає, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. Однак це не означає, що російські та білоруські не будуть допущені до участі в ОІ-2024.

Питання допуску спортсменів країн-агресорів до участі в Олімпіаді-2024 обговорюватимуть пізніше.

Повідомлялося, що рішення про участь спортсменів РФ і Білорусі в ОІ-2024 може бути прийнято на сесії МОК в жовтні. Однак Томас Бах заявив, що МОК не визначав для себе конкретних термінів для вердикту з цього питання.

"Як тільки у нас буде чітка картина, ми приймемо рішення", - заявив президент МОК.

Нагадаємо, Літні Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року, а Паралімпіада - з 28 серпня по 8 вересня.

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