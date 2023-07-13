Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не буде запрошувати РФ і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024.
Про це інформує прес-служба організації.
Повідомляється, що 26 липня МОК розішле запрошення на Олімпійські ігри в Парижі 203-м Національним олімпійським комітетам. У цей список не потрапили олімпійський комітет Росії і НОК Білорусі. Вони перебувають під санкціями через повномасштабну війну в Україні, яку розпочала РФ за підтримки Білорусі.
Крім Росії та Білорусі, запрошення на Олімпіаду-2024 не отримає також НОК Гватемали, який був відсторонений у вересні 2022 року.
Що стосується допуску російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх в Парижі, то це рішення ще не прийнято. У МОК зазначили, що організація прийме рішення "у відповідний час".
Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, але тільки в нейтральному статусі і при виконанні ряду умов.