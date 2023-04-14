У міжнародній організації вважають, що такий крок від уряду є нелегітимним.

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення Кабінету міністрів України щодо заборони українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають спортсмени з Росій і Білорусі.

Як заявили у прес-службі МОК, у першу чергу це негативний крок, адже відбувається втручання держави у спортивні змагання. На їхню думку, це ніяким чином не вплине на війну.

"Це ставить серйозні питання щодо автономії українського спорту. У разі реалізації таке рішення завдасть шкоди лише українській спільноті спортсменів та національним федераціям і аж ніяк не вплине на війну. МОК завжди стверджував, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у тих чи інших міжнародних змаганнях. Таке рішення також суперечить позиції низки українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти", - передає слова прес-служби МОК російське видання Матч ТВ.

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У Міжнародному олімпійському комітеті також заявили, що гарантують підтримку спортсменам, котрі втратять підтримку своєї національної федерації. Ймовірно, йдеться про виступи у нейтральному статусі.

"МОК завжди слідував і слідуватиме власній політиці захисту спортсменів. Тому спортсмени, які хочуть змагатися та втратять підтримку своєї національної спортивної федерації та свого національного олімпійського комітету через втручання уряду, зможуть розраховувати на пряму підтримку фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програм підтримки спортсменів МОК", - заявили в комітеті.

Заборона українським спортсменам брати у міжнародних змаганнях: що відомо

На початку лютого Верховна Рада України звернулася до МОК з проханням заборонити спортсменам з Росії і Білорусі виступати на міжнародних змаганнях. Пропозицію України підтримало близько 30 країн, однак Міжнародний олімпійський комітет не ухвалив відповідне рішення.

Кабінет Міністрів України вирішив піти іншим шляхом. Він ухвалив указ, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де представлені громадяни РФ або РБ. У випадку порушення цього правила буде застосована дискваліфікація після рішення спеціальної комісії.

Збірна України з футболу може більше не зіграти у відборі на Євро-2024, адже там також бере участь Білорусь. Також українські клуби ризикують не грати у єврокубках.

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