Кожне рішення національних федерацій буде окремо розглядатися спеціальною комісією.

Національна збірна України з футболу ризикує не продовжити свої виступи у відборі на Чемпіонат Європи-2024 через нещодавню заборону Кабміну щодо участі українських спортсменів у турнірах разом з російськими та білоруськими.

Як повідомив заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі телемарафону, остаточне таке рішення буде за Українською асоціацією футболу.

"Основне рішення буде приймати федерація – УАФ. Думаю, що в нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони (Україна та Білорусь - прим. УНІАН) будуть змагатися в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися", - сказав Бідний.

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Також заступник міністра гостро відповів на питання, чи передбачені виключення у певних ситуаціях.

"Я впевнений, що для наших футболістів так само неприпустимо виходити на один майданчик, дивитися в очі і тиснути руки агресору", - додав він.

Бідний заявив про те, що санкційні рішення з боку держави будуть ухвалюватися спеціальною комісією. У першу чергу буде зважатися на інтереси держави у воєнний час. Реакція по кожному випадку буде окремою.

"Я хотів би підкреслити, що рішення прийняте таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією.

У даному випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось. Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час.

Ми по кожному конкретному випадку будемо розглядати і реагувати окремо. Ми не чекаємо на це, ми багато роботи робимо на упередження, працюємо з міжнародними партнерами, закликаємо, працюємо разом з національними федераціями, які ведуть перемовини з міжнародними федераціями щодо недопуску, працюємо з дипломатичним корпусом", - заявив заступник міністра.

Також він наголосив на тому, що це рішення ухвалене в інтересах України. У цьому випадку не іде мова про допомогу росіянам. Навпаки – уряд продовжить працювати над відстороненням спортсменів країн-агресорів.

"Сьогодні є така певна спекуляція, що ми умиваємо руки і звільняємо простір для росіян – це зовсім не так. Те, що спортсмени не будуть брати участь у змаганнях – це не означає, що ми туди не поїдемо і не будемо боротися за свої права і наголошувати на неприпустимості участі агресора в міжнародних змаганнях. Ми теж пропрацьовуємо механізм, як це буде робитися", - запевнив Бідний.

Відзначимо, що Україна та Білорусь представляють різні групи у відборі на Чемпіонат Європи-2024. "Синьо-жовті" грають у квінтеті С, білоруси ж виступають у секстеті I. Те, що ці дві збірні зіграють між собою на фінальному етапі континентальній першості згідно з прогнозами букмекерів надзвичайно мала. Додамо, що РБ ще ніколи у своїй історії не брала участі на Євро.

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