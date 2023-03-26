Команда Руслана Ротаня програла перший матч кваліфікації ЧЄ-2024.

У неділю, 26 березня, відбувся поєдинок другого туру кваліфікації ЧЄ-2024 з футболу, в якому збірна України грала проти Англії.

Гра проходила на стадіоні "Уемблі" в Лондоні і завершиалсь з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 37-й хвилині - після навісу з правого флангу від Букайо Сака забив форвард "трьох левів" Харрі Кейн. На 40-й хвилині господарі поля подвоїли свою перевагу - красивий гол з-за меж штрафного забив Букайо Сака.

Відео дня

У другому таймі вболівальники забитих голів не побачили, матч завершився тріумфом господарів поля.

Англія - Україна - 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40

Англія: Пікфорд, Уокер, Магуайр, Стоунс, Чілуелл, Хендерсон, Райс, Беллінгем (Галлахер, 84), Сака, Кейн (Тоні, 80), Меддісон (Гріліш, 84)

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський, 61), Матвієнко, Сваток, Миколенко (Соболь, 61), Степаненко (Коноплянка, 89), Зінченко, Судаков, Малиновський, Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Циганков, 61)

Відео голів:

Для збірної Англії це був вже другий матч в рамках відбору на Євро-2024. У першому турі команда Гарета Саутгейта обіграла Італію в гостях. Таким чином, у англійців шість набраних очок і вони лідирують в турнірній таблиці групи С.

Відзначимо, що 26 березня буде зіграний ще один матч в цій групі - збірна Італії зустрінеться з Мальтою.

Збірна України свій наступний матч в рамках відбору на ЧЄ-2024 зіграє 16 червня проти Північної Македонії. 19 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Мальтою.

Збірна Англії також зіграє два матчі в червні - 16 червня проти Мальти, а 19 червня проти Північної Македонії.

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