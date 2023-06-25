Українці Кирило Болюх і Олексій Середа заробили 398,70 балів.

У неділю, 25 червня, в рамках Європейських ігор-2023 відбулися змагання зі стрибків у воду з 10 метрів.

Золоті нагороди у цій дисципліні вибороли представники збірної України Кирило Болюх та Олексій Середа. Українська пара заробила 398,70 балів.

Друге місце в цьому змаганні посіли італійські спортсмени Ріккардо Джованніні та Едуард Тімбретті. Третю сходинку посіли представники Великобританії Меттью Діксон і Бен Катмор.

Відео дня

Європейські ігри-2023. Стрибки у воду з 10 метрів

Олексій Середа та Кирило Болюх (Україна) - 398,70

Ріккардо Джованніні та Едуард Тімбретті (Італія) - 388,83

Меттью Діксон і Бен Катмор (Великобританія) - 372,69

Відзначимо, що на Європейських іграх-2023 збірна України завоювала вже 20 нагород: 10 золотих, 7 срібних, 3 бронзові. "Синьо-жовті" посідають третє місце в загальному медальному заліку. Лідирує збірна Іспанії, в активі якої 15 золотих, 8 срібних і 9 бронзових нагород.

Нагадаємо, спортсменів з РФ і Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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