Європейські ігри 2023 проходять у польському місті Краків з 21 червня по 2 липня.

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Валерія Терета стали переможцями Європейських ігор.

Лузан і Терета стали першими в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки відібралися до фіналу напряму після кваліфікації, посівши друге місце у своєму заїзді. Для України це перша нагорода на цих Іграх.

Європейські ігри, Веслування на байдарках і каное, Каное-двійки, 500 метрів, Жінки

Відео дня

1. Людмила Лузан / Валерія Терета (Україна) – 1.58,233

2. Аніта Жаком / Марія Корбера (Іспанія) – 1.58,506

3. Ґ’яда Браґато / Б’янка Наґий (Угорщина) – 1.59,163

Додамо, що Європейські ігри 2023 проходять у польському місті Краків з 21 червня по 2 липня. У деяких дисциплінах будуть розіграні олімпійські ліцензії в Париж-2024.

Дуже швидко збірна України здобула ще одне "золото" на Європейських іграх-2023. Тандем Олег Кухарик / Ігор Трунов виграв змагання на байдарці-двійці на дистанції 500 метрів.

Нагадаємо, спортсменів з Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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