На Азійських іграх буде розіграно олімпійські ліцензії, на які і претендували росіяни та білоруси.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив росіян та білорусів до участі в Азійських іграх-2023.

"Російських та білоруських спортсменів не буде на Азійських іграх – це рішення МОК, а не ОСА", - повідомили в Олімпійській раді Азії.

Азійські ігри - мультиспортивне змагання, яке пройде з 23 вересня по 8 жовтня в Китаї. На Азійських іграх буде розіграно олімпійські ліцензії, на які і претендували росіяни та білоруси.

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Азійські ігри мали пройти в китайському Ханчжоу у вересні минулого року. Однак через нову хвилю коронавірусу було оголошено про перенесення змагань на рік уперед.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Міжнародний олімпійський комітет усунув представників Росії та Білорусі від усіх видів спорту.

У нейтральному статусі продовжили виступати лише тенісисти, а цього року атлетам із цих двох країн дозволили повернутися до індивідуальних турнірів у нейтральному статусі і лише тим, хто публічно не підтримав війну.

Раніше повідомлялося про те, що російських та білоруських спортсменів офіційно не допустили до участі у Європейських іграх-2023.

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