Дитина, яку тренує мама, вдруге стала рекордсменкою.

У Запоріжжі 7-річна дівчинка встановила національний рекорд в номінації "Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п’яті". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"7-річна Анастасія Горбацевич літає під куполом цирку мов маленький метелик в прожекторах світла. І там, на висоті, вона виконує цирковий трюк, від якого аж серце завмирає: вис на одній п’яті. На це страшно навіть дивитися, але маленька артистка усміхається і махає нам ручками з-під купола цирку. Я дивлюсь на неї із захопленням, і думаю про те, що вона там зараз зовсім одна і може розраховувати лише на свої дитячі сили…", - розповіла Вєтрова.

Йдеться, що дівчинка виросла в родині циркових артистів, на арені вона з трьох років. За словами керівниці реєстру, дитина дуже любить виступати в цирку й отримувати оплески глядачів.

"Цього разу їй аплодували ще й за приголомшливий рекорд в номінації "Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п’яті", - наголошує Вєтрова.

Тренує Настю мама - колишня повітряна гімнастка Вікторія Горбацевич. Під її керівництвом донька вже вдруге стала рекордсменкою України. Перший рекорд поставлений, коли дівчинці було 4 роки - вона стала "Наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на шиї".

Тренується дитина у художньому колективу циркової студії "Едельвейс" (Запоріжжя).

"Знаменита маленька рекордсменка мріє потрапити на телевізійне талант-шоу та на цирковий фестиваль в Монте Карло. А ще дитина мріє, щоб закінчилась війна, яку вона у свої 7 років щодня бачить в рідному Запоріжжі вживу", - підкреслила Вєтрова.

Встановлення рекордів в Україні

Як писав УНІАН, в Одесі маленька дівчинка встановила національний рекорд у плаванні, подолавши дистанцію у 25 метрів. Емма Клочкова визнана наймолодшою дитиною, яка проплила в басейні дистанцію 25 метрів у віці 2 роки 4 місяці.

Вага дитини на той час була 11 кг, зріст 88 см. Для встановлення рекорду їй знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Перед тим, як спуститися в басейн, в одеситки зіпсувався настрій й тому довелося попросити з поля зору Емми маму, тата, бабусю.

Також повідомлялось, що голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник встановив рекорд Ліги чемпіонів. Загалом він зробив 15 сейвів під час поєдинку. Це найкращий показник в історії єврокубку за один матч.

Зазначається, що попередній рекорд належав Фернандо Муслері з "Галатасарая". Він зробив 12 сейвів, виступаючи за турецький клуб у грі проти "Реала" у сезоні 2019/20.

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