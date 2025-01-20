Дівчинка самостійно подолала всю доріжку дорослого басейну.

В Одесі 2-річна дівчинка встановила Національний рекорд у плаванні, подолавши дистанцію у 25 метрів у басейні за 3 хвилини 29 секунд. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вона розповіла, що одеситка Емма Клочкова визнана наймолодшою в Україні дитиною, яка подолала в басейні дистанцію 25 метрів. Вік рекордсменки - 2 роки 4 місяці, вага - 11 кг, зріст - 88 см. Йдеться, що для встановлення рекорду їй знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Водночас знадобилася ще година, щоб умовити малечу стрибнути у басейн.

"Треба ж було так трапитися, що у 2-річної одеситки Емми Клочкової в день рекорду взяв і зіпсувався настрій. А кожна жінка знає: якщо у нас немає настрою, то ліпше не підходь. І тому перед рекордом з поля зору Емми попросили й маму, і тата, і бабусю, і навіть я намагалася зайвий раз не мозолити Еммі очі", - розповіла Вєтрова.

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За словами керівниці реєстру, тільки тренерка Ілона Гаркун залишилася з дівчинкою віч-на-віч, щоб переконати її, що поганий настрій можна "змити водою в басейні". Після цього дитина стрибнула у воду, самостійно пропливла всю доріжку дорослого басейну і встановила рекорд України.

"Це було дуже зворушливо - в цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні! Очевидно, до Емми повернувся гарний настрій, бо потім вона ще двічі пропливла цю дистанцію на різних доріжках", - наголосила Вєтрова.

Діти-рекордсмени в Україні

Як повідомляв раніше УІНАН, в Одесі Анна Якимчук, якій 2,5 роки, встановила національний рекорд з плавання - подолала 50 метрів вільним стилем за 3 хвилини та 6 секунд. Плаває дитина в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися.

Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина пропливла без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла.

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