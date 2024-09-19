Це друга маленька вихованка одеського тренера, що досягла неймовірних успіхів в басейні.

Одеситка Анна Якимчук, якій 2,5 роки, встановила національний рекорд з плавання - подолала 50 метрів вільним стилем за 3 хвилини та 6 секунд. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися", - розповіла Вєтрова.

За її словами, дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина проплила, як здалося керівниці, без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла.

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"Тож знайомтесь, нова рекордсменка України - одеситка Аня Якимчук, вік 2 роки 6 місяців, номінація рекорду - "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем". Зафіксований час - 3 хвилини 6 секунд", - повідомила Вєтрова.

Тренер дівчинки - Ігор Константинов. Йдеться, що Якимчук - друга його маленька вихованка, яка стала рекордсменкою України.

Інші діти-рекордсмени

За даними реєстру, у 2018 році рекордсменкою стала одеситка Злата Серпіонова. У 3 роки й 2 місяці дитина на одному диханні кролем проплила 25-метровий басейн. Знайомство Злати із водною стихією відбулося вже в перші тижні життя, а в 1 рік і 3 місяці дівчинка почала тренуватися у дорослому басейні.

Нагадаємо, у 2022 році у Мілані (Італія) 11-річна циркова акробатка з міста Подольськ Одеської області Софія Тепла встановила світовий рекорд. Українка подолала дистанцію 20 метрів contortion roll за 10,49 секунди. Тепла стала єдиною українкою, яка отримала шанс виступити на всесвітньо відомому шоу рекордів Lo Show Dei Record в Мілані. В Італії дівчинка представляла номінацію "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll". Так називається прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови. Для світового рекорду подолати 20 метрів в такому положенні тіла потрібно було швидше за вже зареєстровані в Книзі рекордів Гіннеса 13,2 секунди.

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