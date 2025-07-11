Рішення схвалив виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики на засіданні у Лозанні 9-10 липня.

Український гімнаст, срібний призер літньої Олімпіади-2024 Ілля Ковтун офіційно змінив громадянство з українського на хорватське. Про це повідомляє сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Зазначається, що відповідне рішення схвалив виконавчий комітет федерації на своєму засіданні у Лозанні 9-10 липня.

Про намір спортсмена отримати громадянства Хорватії стало відомо ще у січні 2025 року. Тоді головний тренер збірної країни Владімір Маджаревич в інтерв'ю розповів, що Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова подали документи на зміну громадянства.

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За його словами, на початку повномасштабної війни він запросив українських гімнастів провести два місяці у місті Осієк, більшість із них невдовзі поїхали, але Ковтуну і його тренерці сподобалися "ідеальні умови" для тренувань, тому вони залишилися. Маджаревич розповів, що гімнаст вивчив хорватську мову, а місцева спортивна спільнота та саме місто вже сприймають його як свого.

Сам Ковтун згодом в інтерв'ю зазначив, що не тільки війна вплинула на його рішення змінити громадянство. Він поскаржився на українців за те, що вони "не дуже раділи його олімпійській нагороді".

"Я відчуваю моральний обов'язок перед людьми в Осієці. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні", - заявив Ковтун.

Хто ще з українських спортсменів змінив громадянство

Як повідомляв раніше УНІАН, український гімнаст Пантелей Колодій вирішив змінити своє спортивне громадянство. У травні 2025 року виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики повідомив, що це рішення вже схвалено.

23-річний гімнаст захотів змінити своє спортивне громадянство на американське. Зазначалося, що зміна набуде чинності через рік після ухвалення рішення. Тому спортсмен зможе виступати як представник США вже з 8 травня 2026 року.

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