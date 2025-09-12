У випадку виходу на Чемпіонат світу, на Україну можуть чекати суперники з ТОП-збірних.

Збірна України лишається одним з фаворитів на вихід у Чемпіонат світу з футболу в 2026 році. Про це свідчать дані прогнозу аналітичної платформи Football Meets Data.

Зазначається, що Україна є одним з претендентів на вихід до плейоф відбіркового етапу на Чемпіонат світу. Шанси на це оцінюються в 69%, тоді як в Ісландії така вірогідність у понад вдвічі менша. Крім того, в разі виходу у плейоф, Україна буде в першому кошику серед сіяних країн, що дає її перевагу над суперниками.

Однак в разі виходу на Чемпіонат світу, Україна потрапить до несіяного, четвертого кошика. А це означає, що в суперниках синьо-жовтих будуть ТОП-збірні світу.

Загалом суперкомпʼютер прогнозує такі кошики на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року:

Перший кошик: господарі турніру США, Мексика й Канада. Та найсильніші збірні, які є фаворитами змагання – Іспанія, Франція, Аргентина, Англія, Португалія, Бразилія, Нідерланди, Бельгія, Хорватія.

Другий кошик: Марокко, Німеччина, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Сенегал, Японія, Данія, Іран, Австрія, Південна Корея, Еквадор.

Третій кошик: Австралія, Панама, Норвегія, Єгипет, Алжир, Парагвай, Кот-д'Івуар, Туніс, Коста-Рика, Катар, Узбекистан, ПАР,

Четвертий кошик: Саудівська Аравія, Йорданія, Ямайка, Кабо-Верде, Гана, Нова Зеландія, Італія, Туреччина, Сербія, Україна, Болівія, Камерун

Чемпіонат світу 2026 - головні новини

Нагадаємо, напередодні Україна провела два перші матчі відбору на Чемпіонат світу 2026. У першій зустрічі підопічні Реброва програли збірній Франції з рахунком 2:0. У другому матчі синьо-жовті не змогли обіграти команду Азербайджану – гра закінчилася нічиєю з рахунком 1:1.

Наступна гра збірної України у відбірковому циклі відбудеться 10 жовтня проти національної команди Ісландії. Наразі Україна посідає третю сходинку у своїй таблиці з одним заліковим балом. Тоді як на другому місці, яке дозволяє позмагатися за вихід на ЧС, наразі знаходиться Ісландія з трьома очками.

