The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Український чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик посів перше місце в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, за версією авторитетного журналу The Ring.

Раніше перше місце посідав американський боєць Теренс Кроуфорд. Але 17 грудня 38-річний спортсмен оголосив про завершення професійної карʼєри

Після оновлення рейтингу до десятки найкращих боксерів увійшов американець Оскар Колласо.

Рейтинг P4P від видання The Ring:

1. Олександр Усик, Україна (24-0-0, 15 КО).

2. Наоя Іноуе, Японія (31-0-0, 27 KO).

3. Джессі Родрігес, США (23-0-0, 16 KО).

4. Дмитро Бівол, Росія (24-1-0, 12 KO).

5. Артур Бетербієв, Росія (21-1-0, 20 KO).

6. Дзунто Накатані, Японія (31-0-0, 24 KO).

7. Шакур Стівенсон, США (24-0-0, 11 KO).

8. Давід Бенавідес, США (31-0-0, 25 KO).

9. Девін Хейні, США (33-0-0, 15 KO).

10. Оскар Колласо, США (13-0-0, 10 KO).

